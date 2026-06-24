Воспитанница петербургского детдома обвинила педагога в физическом насилии

Воспитательницу детского дома в Санкт-Петербурге обвинили в применении насилия. Об этом одна из воспитанниц учреждения рассказала 78.ru.

Конфликт между 16-летней Софией (имя изменено) и педагогом Галиной Алимовой произошел 7 апреля.

По словам девочки, Алимова настаивала, чтобы она приняла свои таблетки по новому расписанию, но Софья отказалась. Тогда женщина якобы запретила ей идти на занятие и пообещала унизить перед другими детьми, а затем напала на нее в туалете.

«Потом она меня взяла за волосы и начала таскать, я ударилась о стиральную машину», — вспоминает пострадавшая.

Она сообщила о случившемся руководству учреждения, однако после встречи с директором написала заявление об отсутствии претензий.

Алимову собирались уволить, но она продолжала работать вплоть до недавнего инцидента.

16 июня из окна детдома выпал 17-летний подросток. По данным источника, в тот день педагог скрыла от начальства, что мальчик употреблял спиртное и подрался со сверстником, после чего и выпал из окна.