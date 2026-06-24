Расследование крушения российского самолета А321 над Синаем продлили

Расследование крушения российского самолета А321 над Синайским полуостровом в 2015 году продлили еще на полгода — до ноября 2026 года.

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Об этом в среду, 24 июня, сообщил Telegram-канал Mash.

— Дело зашло в тупик, потому что Египет по-прежнему не признает произошедшее терактом, — уточнили в публикации.

По данным канала, специалисты нашли на месте падения воздушного судна следы взрывчатки и самодельного взрывного устройства. Причастных ко взрыву задержали, однако их дальнейшую судьбу не раскрыли. Следствие также выяснило, что среди террористов были сотрудники аэропорта.

— Несмотря на все факты, Каир не хочет признавать крушение терактом — чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших, говорит адвокат потерпевших Игорь Трунов, — пишет Mash.

Инцидент произошел 31 октября 2015 года. Рейс Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, выполнявшийся самолетом Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», потерпел крушение во время полета над Синайским полуостровом в Египте. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. ФСБ квалифицировала катастрофу как теракт.

В сентябре 2021 года были раскрыты итоги переговоров с Египтом по выплатам из-за теракта над Синаем.