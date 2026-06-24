Мигрант с ножом напал на людей в московском хостеле

В Москве задержали иностранца, который напал с ножом на людей в местном хостеле. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел на Дербеневской улице. По данным канала, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он изрезал своих соседей ножом. После конфликта он отправился спать в общую комнату.

На место вызвали сотрудников Росгвардии. Специалисты полагали, что мужчина окажет сопротивление. На кадрах с места заметно, как росгвардеец входит в помещение с оружием, но в результате застает иностранца спокойно спящим на своей койке.

На видео также можно заметить крупные пятна крови и красный след на лестнице. В кадр попали и медики, прибывшие на место для оказания помощи пострадавшим. Какие травмы получили оппоненты задержанного, не уточняется.

До этого в Калининградской области 47-летний мужчина ударил соседа ножом в грудь. Причиной конфликта стала просьба пострадавшего не шуметь. Спасти россиянина медикам не удалось.