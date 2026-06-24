Мосгорсуд утвердил приговор пенсионерке, бросившей коктейль Молотова в военкомат

Московский городской суд утвердил приговор пенсионерке Наталье Ивановой за хулиганство: женщина бросила коктейль Молотова в здание, в котором располагаются два военкомата. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

© Вечерняя Москва

— Судебной коллегией по уголовным делам Московского городского суда приговор районного суда оставлен без изменения, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Пенсионерке назначили наказание в виде двух лет колонии условно. Она пыталась оправдать свои действия обманом со стороны мошенников. Аферисты якобы убедили ее пойти на преступление в интересах государства.

В мае суд вынес приговор блогерше Диане Чистяковой, которая подожгла здание Министерства внутренних дел в Санкт-Петербурге. Девушка получила 12 лет колонии общего режима. Чистякова стала жертвой аферистов. Она перевела около полумиллиона рублей на якобы безопасный счет, а также взяла кредит. После этого девушка узнала от мошенников, что попала под следствие.