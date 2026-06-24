Сход грузового состава привел к задержке пассажирских поездов в российском регионе

В Хабаровском крае на однопутном участке железной дороги произошёл сход порожнего вагона грузового поезда. Инцидент случился накануне в 13:00 по местному времени (06:00 мск) на перегоне между станциями Самболи и Нусхи в Амурском районе. Одна колёсная пара вагона сошла с рельсов, что привело к остановке движения на этом участке.

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В результате происшествия были задержаны три пассажирских поезда, следующих по дальневосточным маршрутам. В их числе - поезд № 352 Владивосток - Советская Гавань, № 351 Советская Гавань - Владивосток и № 363 Комсомольск-на-Амуре - Тында.

Пассажирам этих составов пришлось провести в пути дополнительное время из-за вынужденной остановки.

Задержка в движении составила от двух до трёх с половиной часов в зависимости от конкретного поезда. Точное время отправления каждого состава уточнялось в зависимости от хода восстановительных работ. Представители Дальневосточной железной дороги оперативно проинформировали пассажиров о сложившейся ситуации.

Для устранения последствий схода вагона со станции Литовко в Амурском районе был направлен восстановительный поезд. Специалисты приступили к работам по подъёму вагона и восстановлению целостности железнодорожного полотна. Движение на проблемном участке планировалось возобновить сразу после завершения всех необходимых мероприятий.

По предварительным данным, вагон был порожним, что исключило риск утечки опасных грузов. Причины схода колёсной пары устанавливаются специальной комиссией. Дальневосточная железная дорога принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и пообещала держать ситуацию на контроле до полного восстановления графика движения.