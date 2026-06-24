Героя известной тюремной фотосессии задержали за укус собаки

Следственный комитет проводит проверку инцидента с волкособом (порода собаки, скрещенной с волком) на северо-востоке Москвы. Хозяина пса, который укусил соседа за ногу, задержали на 48 часов, после чего отпустили. Оказалось, что это герой большого фотопроекта «МК», посвященного бывшим осужденным.

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Мы писали о нем и публиковали его фактурные фото еще в 2021 году. Он рассказывал свою криминальную историю и уверял, что не хочет возвращаться за решетку. Надо признать, что слово свое мужчина пока держит - нашел работу, женился и... завел собаку, выбрав, как теперь сам признает, не ту породу.

Почему на Леонида (так зовут нашего героя) ополчились соседи и чем это может закончится для него - в материале обозревателя «МК».

8 июня 2026 года в 19.30 в одном из жилых домов в Лазоревом проезде случился инцидент. Мужчина с собакой выходил на улицу в то время как сосед с ребенком наоборот заходил в подъезд. И пес по кличке Лукас цапнул соседа за ногу. Приехала «скорая помощь», на рану пострадавшему наложили швы. Выяснилась, что собака была куплена официально, зарегистрирована, привита. Единственное - хозяин почему-то не надевал на нее намордник, хотя должен был. В домовом чате, куда травмированный выложил фото окровавленной ноги, на владельца пса ополчились соседи.

Дошло до оскорблений и обвинений в том, что он якобы «всех кошмарит» и ему «на воле не место». А после того как один из активистов опубликовал это у себя в соцсетях, скандал выплеснулся в публичную плоскость. Об инциденте написали в СМИ, а хозяина вызвали в правоохранительные органы и... задержали. Как оказалось, следствие стало проводить проверку на предмет наличия состава преступления по части 2 статьи 213 УК РФ «хулиганство с применением оружия». В качестве оружия рассматривают собаку. Вроде как мужчина специально ее натравил.

- Это ложь, - уверяет Леонид. - Собака спокойная. Она раньше никогда не нападала. А тут она, вероятно, испугалась, когда в ее строну чужак махнул ногой, проскочив за мою спину. То есть как было: я выходил из подъезда, а сосед решил быстро зайти, чтобы дверь не успела захлопнутся.

Сосед же уверяет, что Лукас бросился ни с того, ни с сего, а он защищал ребенка. Но непонятно, был ли инцидент случайностью или же Леонид специально завел собаку, чтобы пугать соседей? И здесь, кажется, что соседи припоминают ему прошлое...

Леонид освободился 5 лет назад. Помню, как согласился принять участие в нашем фотопроекте, потому что хотел доказать себе и обществу — он твердо намерен исправиться и не вернется за решетку. Мужчина - москвич в третьем поколении, из благополучной семьи (мама — инженер, отец — заведующий складом в типографии «Красная Звезда»). Но, как сам выражается, дурная компания затянула. Угонял машины, хулиганил... В последний раз получил срок в 2017-м за то, что 9 Мая после салютов решил пострелять в воздух. Шесть «ходок», в общей сложности по лагерям да зонам провел 20 лет. Весь в татуировках.

Леонид тогда рассказывал, как после освобождения не мог трудоустроиться - судимых не берут нигде. Его посылали в службу занятости, а там заявляли - направлений на работу не дадут, надо искать самому.

С момента, как мы все это рассказали и как сделали фотосессию с черной кошкой (он сам выбрал ее для съемок), минуло 5 лет. Что с ним произошло за это время?

- Я устроился на работу оператором котельной, - рассказывает Леонид. - Потом выучился на электрика. И теперь у меня две работы. В прошлом году женился. Ухаживаю за больной старушкой-мамой, она с нами живет. И вот решил я купить собаку. Ну, маленькая болонка мне не подойдет, надо что-то посерьезнее. И вот купил волкособа. Теперь-то я сожалею. И в виноват, что намордник не надевал. Точнее я надевал, а собака снимала его. Надо было другой намордник купить... Но собака - добрая. Ничего такого не было за ней замечено. Хотя некоторых соседей она раздражала.

Надо сказать, что зоозащитники настороженно относятся к волкособам. Они жалуются, что существует некий клуб, который выдает документы даже тем видам волкособов, которые не должны содержаться в домашних условиях. Но в случае с Леонидом - его собака к таким не относится.

Как бы то ни было, эта собака, естественно, должна с первого дня рождения должна проходить обучение, специальную подготовку. Она никогда не должна быть без надзора. Никто никогда не должен дать ей возможность ходить без поводка. Не исключено, что укус был связан именно с характером собаки. Лучшее, что можно сделать Леониду - заплатить все штрафы, покаяться и идти к хорошему кинологу, который обучался в системе МВД. Но без занятий содержать такую собаку в доме преступно, не побоюсь этого слова.

К слову, Леониду уже принял решение отвезти собаку в деревню, к теще, и найти кинолога. Надеется, что ему дадут такую возможность — не отправят за решетку. Надеемся на это и мы.