Силовики задержали 15-летнего подростка за поджог ж/д объекта в Москве

Правоохранители задержали 15-летнего подростка, который по указке неизвестного поджег комплектную трансформаторную подстанцию на приставках около станции Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги.

Об этом в среду, 24 июня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Следствием установлено, что в июне 2026 года обвиняемый, находясь вблизи остановочного пункта Мичуринец Киевского направления Московской железной дороги, совершил поджог комплектной трансформаторной подстанции на приставках. Сотрудники Западного МСУТ СК России совместно с УФСБ по Москве и Московской области и ЛУ МВД России на станции Москва-Киевская задержали подростка, — рассказали в Telegram-канале ведомства.

По словам парня, он познакомился с девушкой и отправил ей геолокацию. После этого с ним связался лжесиловик и заставил пойти на преступление. Школьнику уже избрали меру пресечения.

Ранее в МВД рассказали о схеме, используемой мошенниками для запугивания подростков. Сначала с жертвой знакомится якобы девушка и просит прислать геолокацию. Затем в дело вступает псевдосотрудник украинских спецслужб и обещает использовать эти данные. Впоследствии с обманутым подростком связывается лжероссийский силовик и оказывает давление.