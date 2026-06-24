Объявлено о пострадавших и масштабных разрушениях в Севастополе после атаки ВСУ

В Севастополе зафиксированы масштабные разрушения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом объявил губернатор города Михаил Развожаев.

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По словам чиновника, после налета дронов ВСУ в городе были повреждены по меньшей мере семь частных домов и несколько многоэтажек. Также после атаки вспыхнули шесть возгораний. Отдельно Развожаев сообщил, что при атаке пострадали два жителя города.

"Пострадало два человека: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго баротравма уха", - Михаил Развожаев.

Всего, как сообщил Развожаев, в районе города были уничтожены 70 беспилотников ВСУ.

После атаки ВСУ в ночь с 23 на 24 июня Севастополь остался без электричества. На объектах в городе введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и предпринимают меры для ликвидации последствий.

Из-за действий ВСУ детям в городе пришлось питаться сухпайками.