Курганский маньяк Олег Фоминых погиб на СВО

Курганский маньяк Олег Фоминых погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом в среду, 24 июня, пишет Shot.

© Вечерняя Москва

Утверждается, что серийный убийца, съевший показания по своему уголовному делу, попал под удар в составе штурмовой группы.

Фоминых заключил контракт с Минобороны в январе 2026 года после судебных слушаний по делу о серии убийств. По данным источника, достоверно установить личность погибшего 59-летнего осужденного удалось лишь недавно.

Следствие считает, что Фоминых совершал преступления на территории Курганской области в период с 1983 по 1997 год. На протяжении почти четырех десятилетий ему удавалось избегать ответственности. В материалах дела фигурируют три доказанных убийства — подростка, девушки и мужчины, а также два нападения, жертвы которых остались живы. Связать эти преступления в одну серию следователям удалось только в 2022 году.

По версии следствия, преступления отличались особой жестокостью. Для нападений использовались различные предметы, в том числе отвертка, молоток и осколки бутылки.

При этом мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности по различным статьям. В 2010 и 2012 годах его судили за причинение тяжкого вреда здоровью. Сначала он получил условное наказание, позднее был направлен в места лишения свободы.

Во время ознакомления с материалами уголовного дела в СИЗО Фоминых, как утверждается, вырвал страницы с собственным признанием и съел их в присутствии следователя. Этот поступок расценили как попытку уничтожения доказательств.

По одному из приговоров Фоминых получил девять лет и 11 месяцев лишения свободы. Однако суд не успел вынести решение по новым эпизодам, связанным с тремя убийствами. После двух судебных заседаний он заключил контракт и отправился в зону проведения специальной военной операции, сообщается в публикации.

Ранее лидер банды черных риелторов из Краснодарского края Михаил Литовка погиб в зоне СВО. В 2010 году он вместе с приятелем убил двух человек, перед этим убедив их продать свое жилье по дешевке. Еще одну жертву они пытались сжечь заживо. На суде Литовка устраивал скандалы и кричал, что его оговорили, но мужчину все равно отправили в тюрьму. Как бандит оказался на спецоперации и что известно о его преступлениях — в материале «Вечерней Москвы».