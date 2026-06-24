В Петербурге задержали пособника мошенников с Украины

Полицейские в Санкт-Петербурге задержали 34-летнего приезжего из Архангельской области, который подозревается в незаконной регистрации аккаунтов в мессенджере и их передаче украинским мошенникам.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

"По оперативным данным, с апреля этого года злоумышленник работал на кураторов с Украины, занимаясь незаконной регистрацией и последующей передачей аккаунтов в одном из мессенджеров. За свою работу он ежемесячно получал $500 на свой криптокошелек", - говорится в сообщении.

При обыске по месту жительства фигуранта изъяли 325 сим-карт различных операторов сотовой связи, 14 банковских карт, шесть мобильных телефонов, а также около 0,6 г смеси с наркотическим средством синтетического происхождения.

В отношении задержанного возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 274.5 (организация деятельности по передаче информации, необходимой для регистрации и (или) авторизации пользователя сети Интернет для получения доступа к функциональным возможностям информационного ресурса) и по ч. 3 ст. 30, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков). Мужчина арестован.