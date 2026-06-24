Россиянка подверглась нападению маньяка глубокой ночью на собственной вилле

На индонезийском острове Бали произошла история, достойная сценария фильма ужасов. Глубокой ночью 24-летняя россиянка заметила на стройке соседней виллы тёмный силуэт. Неизвестный мужчина долго стоял напротив её спальни и снимал происходящее на телефон. Когда девушка собралась задёрнуть шторы, она с ужасом увидела его уже на собственном балконе, причём полностью голым.

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Как пишет База, девушка немедленно стала звонить в полицию и просить о помощи соседей, однако оперативного отклика не последовало. За это время злоумышленник воспользовался плохо запирающейся балконной дверью и проник внутрь виллы. В гостиной он застыл, трясся и что-то бормотал. Момент был настолько жутким, что девушка поняла: медлить нельзя.

Не дожидаясь, пока маньяк приблизится, россиянка схватила швабру и бросилась на незнакомца. Неожиданный отпор испугал нападавшего. Он развернулся и кинулся бежать. Хозяйка дома не растерялась и погналась за ним, продолжая снимать происходящее на телефон. Преследователь скрылся, перебравшись через дерево на соседний участок.

Всю оставшуюся ночь девушка провела у знакомых. Её отвёз туда друг, приехавший по звонку. Наутро она обратилась в полицию и передала записи с камер наблюдения и видео, снятые во время погони. Правоохранители начали расследование, но личность нападавшего пока не установлена.