Ищут четвертые сутки: россиянин бесследно исчез во время прогулки по озеру

В Кемеровской области продолжаются поиски 55-летнего мужчины, который пропал во время катания на сапборде по озеру Бирюзовое. Житель Междуреченска отправился на водоём один и перестал выходить на связь. Очевидцы последний раз видели его проплывающим на доске рядом с местной базой отдыха, после чего следы мужчины теряются, пишет SHOT.

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Поисковая операция длится уже четвёртые сутки. К ней привлечены профессиональные спасатели, водолазы и добровольцы. Группы прочёсывают береговую линию и обследуют акваторию озера с помощью специального оборудования. Родственники пропавшего также участвуют в мероприятиях на месте, надеясь найти хоть какие-то зацепки.

Озеро Бирюзовое представляет собой бывший угольный карьер, который со временем заполнился грунтовыми водами. Его глубина превышает 50 метров, что значительно усложняет работу водолазов. Протяжённость водоёма с юго-востока на северо-запад составляет около 2,4 километра, а максимальная ширина достигает 350 метров.

Спасатели отмечают, что такие условия делают поиски крайне сложными: холодная вода, большая глубина и неровное дно карьера создают дополнительные риски как для пропавшего, так и для самих участников операции. Несмотря на это, работы ведутся круглосуточно, без перерывов.