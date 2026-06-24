Полиция задержала шестикратного олимпийского чемпиона по делу о наркотиках

Один из самых титулованных горнолыжников в истории США, шестикратный олимпийский призёр Боде Миллер, обвиняется в двух преступлениях, связанных с наркотиками.

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Спортсмен был задержан в штате Айдахо по подозрению в хранении запрещённых веществ и приспособлений для их употребления. По данным TMZ, Миллер был освобождён под залог в 5 тысяч долларов и продолжает настаивать на своей невиновности.

В настоящее время дело рассматривается прокуратурой Айдахо, а предварительное судебное заседание назначено на 29 июля.

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