Россиянин погиб во время атаки ВСУ на Белгород

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель. Об этом проинформировал оперативный штаб региона.

© Московский Комсомолец

Ночью в хуторе Приветный Вейделевского округа от детонации дрона мужчина скончался на месте.

Ещё одна пострадавшая — женщина, получившая слепое осколочное ранение спины, — доставлена бригадой скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу.

Власти выразили соболезнования семье погибшего. На месте работают оперативные службы.