Три автомобиля загорелись на парковке у дома в Мытищах

В подмосковных Мытищах сгорели три автомобиля, припаркованных во дворе одного из жилых домов. Об этом в среду, 24 июня, сообщили на РЕН ТВ.

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По словам очевидцев, сначала снаружи прогремели громкие звуки, после чего жильцы дома выглянули в окна и увидели горящую машину.

Вскоре огонь распространился на другие автомобили. Один из водителей, пытаясь спасти свою машину, сел за руль, но не справился с управлением и врезался в подъезд.

Владелица первой пострадавшей машины уверена, что причиной произошедшего стал поджог, передает телеканал.

До этого полицейские в Санкт-Петербурге задержали мужчину, который поджег иномарку местного жителя за то, что тот сбил его кота. Тогда в результате пожара полностью выгорели пять машин.

Кроме того, ранее строители сожгли автомобиль Haval своего начальника на Базовской улице в Москве. Причина была в том, что им якобы систематически не платили зарплату.