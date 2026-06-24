Несколько машин сгорели в подмосковных Мытищах, сообщает РЕН ТВ.

Согласно сообщениям СМИ, инцидент зафиксирован в микрорайоне Строитель. Очевидец, находясь в квартире, услышала громкий звук. Выглянув в окно, она обнаружила, что двор окутан густым дымом – он исходил от горящего автомобиля. Впоследствии огонь распространился на припаркованные рядом транспортные средства.

Кроме того, владелец одного из автомобилей пытался спасти свое имущество, однако, не справившись с управлением, врезался в подъезд дома.

Другой водитель рассказал, что когда начался пожар, он спал, а о том, что пострадал его автомобиль, узнал от сына. По словам мужчины, причиной случившегося мог стать поджог.

Отмечается, что полностью выгорели фары, стекла и колеса трех машин.

Ранее в Санкт-Петербурге сгорел автомобиль Renault Meganе. Выяснилось, что двое мужчин в возрасте 21 года решили вспомнить детство и подожгли тополиный пух во дворе, однако пламя вышло из-под контроля. Теперь в отношении них составлен протокол о мелком хулиганстве.