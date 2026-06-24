Движение поездов встало по всей Германии из-за сбоя радиосвязи

Массовая остановка железнодорожного транспорта произошла в Германии из-за общенационального отказа цифровой системы радиосвязи GSM-R.

Об этом сообщила компания Deutsche Bahn.

В настоящее время все составы, включая поезда дальнего следования и региональные электрички, находятся на станциях. Технические специалисты уже приступили к восстановлению работы сети.

«В связи с общенациональным сбоем в работе цифровой системы железнодорожной радиосвязи GSM-R все поезда в настоящее время остановлены на станциях», — говорится в заявлении компании.

О сроках возобновления движения пока не сообщается.

В ряде районов Берлина 18 апреля произошли серьёзные перебои в подаче электроэнергии, в результате чего без света остались 1314 домохозяйств.