Юноша распилил сейф и отдал жуликам деньги и ценности в Сочи

Восемнадцатилетний житель Сочи отвез родительский сейф в лес, распилил его, забрал активы и передал жуликам, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.

В полиции уточнили, что липовые сотрудники силовых структур позвонили юноше и убедили его в том, что на его имя якобы открыты счета для финансирования противника. Мошенники отметили, что для того, чтобы спасти ситуацию, горожанину следует направить деньги и ценности на проверку.

По указке аферистов, молодой человек вывез родительский сейф в лес, распилил его, забрал около миллиона рублей и украшения и отдал девушке-курьеру, пояснили в пресс-службе.

Позже выяснилось, заметили в УВД, что пособницей жуликов оказалась ровесница обманутого молодого человека, приехавшая из Северского района Кубани. Она забрала сумку с активами и передала ее сообщнику в одном из торговых центров Сочи.

Стражи порядка задержали девушку, ей грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что футболист Даниил Секач зверски расправился с предпринимательницей в квартире на северо-западе Москвы.

Мужчина проник в квартиру, убил хозяйку, затем взломал сейф и выбросил все украденные вещи из окна, с тем, чтобы курьер мог забрать их.

По данным следствия, спортсмен стал жертвой мошенников — они позвонили ему, представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали, чтобы он принял участие в оперативном мероприятии.