Суд вынес приговор убившему директора за увольнение

Московский областной суд вынес приговор гражданину одной из стран ближнего зарубежья, задержанному за убийство директора подмосковной фирмы по производству и продаже межкомнатных дверей «Снежная долина». Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, подмосковный бизнесмен в 2016 году нанял на работу в столярный цех двоюродных братьев, приехавших на заработки в Серпухов. После подписания контракта предоставил им квартиру в том же доме, где жил сам.

Вместе с тем, столяры не проявляли особого усердия, часто выпивали, не являлись на работу. Директор некоторое время терпел их выходки, но все же принял решение уволить нерадивых работников.

Братья обозлились на предпринимателя и решили его проучить. Напали, стали избивать, и в итоге забили до смерти металлической трубой. После убийства они сели в такси, добрались до Москвы, уехали на родину.

Почти 10 лет столяры скрывались от российского правосудия, работали в странах Европы. В январе прошлого года один из братьев вернулся в Россию и был задержан на территории Краснодарского края.

Подмосковные следователи провели 20 допросов, получили заключения судебно-медицинских, биологической, молекулярно-генетической, медико-криминалистической, дактилоскопической и психолого-психиатрической экспертиз.

Собранные доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения и приговора.

Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий уточнила, что Мособлсуд приговорил обвиняемого к 7 годам колонии строгого режима.