Военный ВСУ получил 15 лет лишения свободы за теракт в Курской области

Суд приговорил военного 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Олейника к 15 годам лишения свободы за совершение теракта в Курской области. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

По данным следствия, мужчина весной 2025 года незаконно пересек государственную границу России, после чего прибыл на отведенный ему участок местности в Курской области. Там украинский военный наблюдал за жителями региона и действиями российских войск, отметили в ведомстве.

«Суд приговорил Олейника к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

16 июня суд заочно приговорил британского подданного Оливера Джеймса Вулфорда к 14 годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне ВСУ. По данным следствия, с января 2023 года по февраль 2025 года британец принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих.