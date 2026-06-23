На Украине разоблачили связанную с протезами для боевиков ВСУ мошенническую схему

В Закарпатской области выявлена мошенническая схема, связанная с финансированием протезов для раненых военных. По версии следствия, бюджетные средства выделялись на изделия, которые фактически не были переданы получателям.

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Исполняющий обязанности руководителя регионального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, действуя в интересах частной компании и по предварительному сговору с сообщницей, организовал незаконное присвоение бюджетных средств. Эта женщина неофициально была региональным представителем указанного предприятия и лоббировала его интересы. Она встречалась с людьми с инвалидностью, оформляла предварительные заказы на протезы, контролировала работу протезистов и участвовала в передаче готовых изделий. Однако, как установило следствие, она использовала свои полномочия, чтобы вносить в документы ложные сведения о поставке средств реабилитации.

Среди как минимум семи пострадавших — как гражданские лица с инвалидностью, так и военнослужащие. На основании подложных документов частному предприятию необоснованно перечислили 592 тысячи гривен за протезы, которые заказчики в реальности не получили.

Чиновнику вменяется служебный подлог, а его сообщнице — пособничество в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.