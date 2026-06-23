В Ростовской области ребенок утонул в бассейне аквапарка

В городе Батайске Ростовской области трехлетний мальчик утонул в открытом бассейне аквапарка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК России по региону.

"В следственный отдел по городу Батайску следственного управления СК РФ по Ростовской области поступило сообщение о смерти трехлетнего мальчика в результате утопления в открытом бассейне аквапарка города", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Следователи устанавливают обстоятельства трагедии.