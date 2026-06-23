Два миллиарда рублей в монетах исчезли из офиса банка в Петербурге

Группа сотрудниц одного из крупных петербургских банков похитила около 9 тыс. золотых монет. Общая стоимость украденного составила свыше 2 млрд рублей, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным следствия, вечером 20 июня из банковского хранилища пропали 8893 золотых монет серии «Георгий Победоносец», номиналом 50, 100 и 200 рублей.

Общий номинал составил чуть более 1 млн рублей, реальная стоимость, по оценкам специалистов, составила 2 022 290 095 рублей.

Силовики по горячим следам задержали ряд подозреваемых, в отношении них избраны меры пресечения.

Руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева уточнила, что Куйбышевский районный суд отправил под домашний арест до 20 августа менеджера банка Ирину Порываеву, задержанную силовиками 21 июня.

По ее словам, суд также рассматривает вопрос о мере пресечения для еще одной сотрудницы финансовой организации. Она добавила, что следствие попросило заключить вторую фигурантку, начальницу отделения банка, под стражу также до 20 августа.

Лебедева пояснила, что обвиняемым инкриминируют «Кражу в особо крупном размере» (п.б ч.4 ст.158 УК РФ).

Напомним, что «Георгий Победоносец» — инвестиционная монета, эмитируемая Центральным банком России. С 1 февраля 2006 года выпускается золотая монета номиналом 50 рублей, с 2009 года — также серебряная номиналом 3 рубля.

По данным из открытых источников, суммарный тираж монет этого типа достиг 3 млн экземпляров. В истории России сопоставимый тираж, как отмечают коллекционеры, был только у нескольких монет, в частности, у знаменитых десяток, выпускавшихся на Петербургском монетном дворе при Николае Втором.