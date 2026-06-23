Купальщица умерла прямо на пляже после оказания ей медпомощи

На пляже Саутборн в Дорсете произошла трагедия: женщина скончалась после того, как ей внезапно стало плохо в море. Инцидент случился в понедельник, 22 июня, около 14:21. Свидетели вызвали экстренные службы и помогли вытащить пострадавшую из воды, где медики проводили реанимационные действия в течение длительного времени.

Полиция Дорсета подтвердила факт смерти, уточнив, что родственники погибшей уведомлены, а коронер поставлен в известность. Правоохранительные органы не рассматривают произошедшее как подозрительное событие. По словам очевидцев, сотрудники скорой помощи долго пытались спасти женщину, делая искусственное дыхание прямо на берегу.

Трагедия произошла на фоне аномальной жары, накрывшей Великобританию. Метеорологическая служба выпустила «красное» предупреждение об экстремальных температурах до 40°C, которое вступит в силу в среду и охватит обширную территорию от Лондона до Уэльса. В южных регионах и Мидлендсе уже действует «янтарное» предупреждение, которое продлится до конца дня.

Синоптики предупреждают, что жара может побить исторические рекорды, а ночные температуры останутся тропическими — выше 20°C. Власти и спасательные службы напоминают об опасности холодового шока при резком погружении в воду, который может привести к летальному исходу даже у опытных пловцов. В ходе предыдущей волны тепла в мае-июне в открытых водоемах Великобритании погибло не менее 15 человек.