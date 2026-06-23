В Венгрии поймали 30-летнего расхитителя кладбищ

Венгерские правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в каннибализме. Фигурант, 30-летний санитар из Будапешта, по данным следствия, раскапывал могилы на заброшенных кладбищах, затем приносил останки домой и использовал их для приготовления пищи.

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Во время обыска в его жилище оперативники изъяли черепа, цельную голень, кисть, а также реконструкцию человеческого лица, выполненную из кожи. Ряд костных фрагментов находился в чемодане. Отдельно в банке было обнаружено сердце — его происхождение сейчас устанавливается. Задержанный признался, что собирал части тел, готовил из них блюда и употреблял их в пищу.

В другом инциденте, произошедшем в городе Ревда, местный житель во время ссоры откусил нос незнакомцу. Медики предприняли попытку пришить откушенный фрагмент, однако полностью восстановить внешность пострадавшего не удалось — его лицо осталось навсегда обезображенным.