Появились подробности истории с россиянкой, которой в ОАЭ грозит смертная казнь

Следователи ОАЭ продолжают расследование по делу россиянки Карины, задержанной в дубайском аэропорту с 17 кг марихуаны, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел 25 мая. Девушка вместе с другом, британским рэпером Big Tobz, прилетела из Таиланда в ОАЭ, в составе багажа у нее была только личная кладь.

Силовики арестовали россиянку непосредственно в воздушной гавани, обвинили ее в распространении наркотиков в особо крупных размерах — в чемодане, который ей музыкант передал при приземлении, было 17 кг наркотиков.

После ареста специалисты взяли отпечатки пальцев с багажа и запросили записи камер видеонаблюдения из тайского аэропорта.

По данным канала, материалы, которые собираются в ходе следствия, свидетельствуют о том, что девушка невиновна. Так, экспертиза, проведенная правоохранителями, показала, что она не принимала и не принимает наркотики — запрещенные вещества в ее организме отсутствуют.

Пойманная в ОАЭ с чемоданом наркотиков россиянка обвинила во всем британского рэпера

Еще одно доказательство невиновности — билет путешественницы. Адвокаты делают упор на то, что россиянка летела из Таиланда в ОАЭ только с ручной кладью и не прикасалась в дороге к чемодану, который вёз рэпер.

Третий пункт — чемодан с наркотиками передал музыканту знакомый в Суварнабхуми. В Дубае у коридора со взлетной полосы пару ожидал черный лимузин, у него находился еще один знакомый британца.

Артист и встречающий дружески поздоровались, обратились друг к другу по имени. Сразу после того, как таможенники обнаружили марихуану, мужчина сделал вид, что ему позвонили, и сбежал.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ в сложную ситуацию попала молодая россиянка — девушке грозит смертная казнь за распространение наркотиков.