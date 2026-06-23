Бизнес-джет за сотни миллионов рублей повредили в аэропорту Москвы

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRS стоимостью около 10 миллионов долларов (более семи сотен миллионов рублей) повредили в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Baza.

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Уточняется, что во время буксировки в ангар воздушное судно авиакомпании «Северо-Запад» столкнулось с вентиляционной шахтой. В результате на бизнес-джете образовалась трещина длиной 55 миллиметров. Кроме того, началось разрушение статического разрядника и расслоение композитной законцовки, а на верхней и нижней панелях появились трещины. Разрушения оценили как не критические, однако ремонт бизнес-джета все равно займет несколько месяцев. Сейчас борт отстранен от полетов.

По данным источника, воздушное судно было выпущено в 2011 году, это редкая для российского рынка модель. В салон помещаются до 19 пассажиров. Большую часть времени борт использовался в Китае, но в конце 2024 года его выкупила российская компания.

До инцидента бизнес-джет можно было арендовать за 660 тысяч рублей в час. В мае он несколько раз летал между Москвой и Стамбулом.

В марте другой бизнес-джет испачкался серой субстанцией при посадке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. Она привлекла внимание техников во время осмотра.