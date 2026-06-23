Два человека погибли из-за отравления метаном во Владимире

В результате отравления метаном в канализационном колодце во Владимире погибли двое рабочих, которые спустились туда без средств защиты. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил 112 со ссылкой на осведомленный источник.

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— Коллеги пытались их спасти и получили отравление газами — их госпитализировали, — передает Telegram-канал.

Согласно информации прокуратуры Владимирской области, трагедия произошла в районе дома № 27-ж по Судогодскому шоссе,

— На место происшествия выехала исполняющая обязанность заместителя прокурора города Владимира Яна Титова.

Прокуратурой города будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе соблюдению требований техники безопасности и охраны труда на производстве, — передает страница ведомства в соцсети VK.

10 июня в Республике Дагестан очевидца, который снимал на видео пожар на магистральном газопроводе, госпитализировали с отравлением. В министерстве здравоохранения региона уточнили, что пострадавший получил легкое отравление и его жизни ничего не угрожает.