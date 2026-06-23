Человек упал на пути в московском метро

Пассажир упал на пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом во вторник, 23 июня, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Подробности уточняются.

16 июня человек упал на пути на Некрасовской линии метро. Тогда тоже были временно увеличены интервалы движения поездов.

До этого пассажир упал на рельсы на на станции «Октябрьская» Кольцевой линии метро. Пострадавший человек выжил.