Арочный металлодетектор упал на ребенка в ТЦ на юге Москвы

Арочный металлодетектор упал на малолетнего ребенка в одном из торговых центров на юге Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел днем 23 июня с мальчиком 2024 года рождения, который был в сопровождении матери. В пресс-службе столичного управления СК РФ уточнили, что в результате случившегося ребенка госпитализировали. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

При этом источник Агентства "Москва" указал, что ЧП случилось в ТЦ Columbus на Кировоградской улице.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств случившегося. В свою очередь, следственный отдел организовал проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мальчик получил травмы в ТЦ Серпухова. По предварительным данным, подросток хотел достать помаду, которую его знакомая уронила на металлическое перекрытие между лестницей и эскалатором. Когда он спрыгнул туда, конструкция не выдержала веса и провалилась.

СМИ выяснили, что у 11-летнего ребенка были выбиты зубы, разбито лицо и сломана рука. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.