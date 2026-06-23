В Нигерии женщину сожгли заживо из-за слухов о похищении детей

В Нигерии толпа подростков напала на женщину на улице и подожгла, спасти пострадавшую не удалось. Об этом сообщает Daily Trust.

Инцидент произошел в районе Марабан-Джос, местная учительница, мать двоих детей шла на лекцию, когда за ней увязалась толпа подростков. Несовершеннолетние обвинили ее в похищении детей и избили, полицейский забрали пострадавшую в участок.

Спустя некоторое время разъяренная толпа ворвалась в отдел полиции, вытащила женщину на улицу и сожгла заживо. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, один из участников беспорядков получил ранение. В полиции произошедшее назвали посягательством на верховенство закона, несколько подозреваемых арестованы, поиск остальных продолжается.

До этого в Индии толпа сожгла заживо женщину с младенцем, обвинив ее в колдовстве. Десять человек ворвались в дом, где спала семья из четырех человек. Они разбудили супружескую пару, облили керосином женщину с двухмесячным ребенком на руках и подожгли. Муж жертвы рассказал, что его 32-летнюю жену обвинили в колдовстве родственники односельчанина, который долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не смог ее победить.