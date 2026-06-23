Россиянка чуть не ослепила любовницу мужа, плеснув в нее уксусную кислоту

Женщина в Алтайском крае чуть не ослепила любовницу мужа, плеснув в нее уксусную кислоту, передает "Газета.ру" со ссылкой на управление по обеспечению деятельности мировых судей.

Семейная пара пришла в гости к подруге, где также находилась их общая знакомая. Во время застолья та вдруг призналась, что уже долгое время встречалась с мужем женщины. Более того, у них были куплены билеты на самолет, и вместе они собирались отправиться в поездку.

Услышав это, жена плеснула в лицо обидчицы бутылку с уксусной кислотой. Любовница получила химический ожог роговицы, а также конъюнктивы правого глаза второй степени. Травмы привели к тому, что у нее до 0,7 снизилась острота зрения на правом глазу.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Подсудимая признала свою вину. По решению суда ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, с неё взысканы денежные средства: 9 200 рублей в счет возмещения имущественного ущерба и 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее в Мексике вдова во время похорон мужа увидела женщину, которая сильно плакала. Она подошла, чтобы узнать, кем она приходилась умершему, и узнала, что та была любовницей. В итоге женщины начали ссориться и драться прямо над гробом.