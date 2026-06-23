В Сети появились кадры спасения заслуженного артиста России, оперного певца Германа Юкавского, который спрыгнул с моста на Болотной набережной в Москве. Видео опубликовали в Telegram-канале Mash.

На кадрах видно, как мужчина пытается самостоятельно выбраться из воды, но у него не получается. К месту прибыли спасатели на катере и помогли Юкавскому взобраться на судно. После этого его увезли. Мужчина получил травму плеча, а также ушибы руки и спины.

Инцидент произошел утром 23 июня. По неподтвержденным данным, артист спрыгнул с моста из-за ссоры с женщиной. Очевидцы рассказали, что он был пьян и находился в неадекватном состоянии. По данным Shot, певца могут отправить в психдиспансер.