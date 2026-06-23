В Керчи пенсионер отдал семь миллионов рублей мошенникам

В Керчи 71-летний пенсионер потерял семь миллионов рублей, став жертвой мошенников. Злоумышленник позвонил мужчине и, выдав себя за сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу, убедил его в необходимости срочно задекларировать имеющиеся денежные средства и подтвердить их законность, сообщает МВД по республике.

Мошенники, в случае неповиновения, угрожали уголовной ответственностью. Потерпевший, охваченный тревогой, собрал все свои сбережения в разной валюте и передал их прибывшему "курьеру", сообщает "Крымское информационное агентство".

Полиция Крыма призывает граждан быть бдительными: при малейших подозрениях мошенничества нужно немедленно прекращать разговор. Также сотрудники правоохранительных органов напоминают, что никаких обязательных процедур декларирования личных средств не существует, а переход по сомнительным ссылкам может привести к потере денег.