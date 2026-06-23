$73.7784.59

Пассажир с раритетом разных эпох на 3,3 млн руб задержан в аэропорту Казани

Москва24иещё 2

В аэропорту Казани задержали 58-летнего мужчину, который пытался незаконно перевезти 112 раритетных предметов на 3,3 миллиона рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональную таможню.

Пассажир с раритетом разных эпох на 3,3 млн руб задержан в аэропорту Казани
© РИА Новости

По данным экспертизы, большинство предметов изготовлено из сплавов серебра и золота. Кроме того, 58 из них – культурные ценности, в частности, монеты эпохи Екатерины II, периода правления Александра I и времен Германской империи, а также 2 медали СССР "За боевые заслуги" и 5 орденов СССР "Материнская слава".

"Оставшиеся элементы коллекции – столовые приборы и ювелирные изделия – признаны стратегически важными", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде в крупном размере. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы либо штраф до 1 миллиона рублей. Товары изъяты до решения суда. Расследование продолжается.

Ранее сотрудники таможни в аэропорту Жуковский задержали 24-летнюю пассажирку. Она пыталась провезти из Турции незадекларированную сумку Hermes Birkin Black Togo Palladium Hardware стоимостью 3 миллиона рублей. По словам девушки, сумку она получила в подарок и не знала о правилах провоза таких вещей.