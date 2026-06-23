Десятки затопленных домов и закрытые мосты: что известно о мощных ливнях в Оренбуржье

Оренбургская область столкнулась с мощнейшими летними дождями, каких регион не видел более четверти века, передает «Коммерсант».

В Бугуруслане уровень реки Большой Кинель за ночь подскочил более чем на два метра — до 445 см. Причиной стали осадки, вдвое превысившие месячную норму: 120 мм против обычных 53. Вода затопила придомовые территории и частные дома. Создан оперативный штаб, коммунальщики работают круглосуточно. На подъезде к селу Лобовка движение перекрыто полностью.

В Оренбургском районе размыты дороги и улицы

В Оренбургском районе за сутки выпала почти месячная норма осадков, сообщили власти на платформе «Макс». Наиболее серьезно пострадали поселок Пригородный и садовые товарищества в Ивановском сельсовете. На месте работают районные службы, спасатели и МЧС. Закрыта трасса «Оренбург – Беляевка» — ориентировочно до утра 22 июня. В Оренбурге включили помпы для откачки воды, коммунальщики переведены на усиленный режим. В регионе объявлено штормовое предупреждение: ожидается ветер до 27 м/с и новые ливни.

Движение ограничено на пяти мостах и четырех трассах

Из-за разлива рек в регионе перекрыты пять мостов и четыре участка дорог, уточнили в главном управлении дорожного хозяйства. В Асекеевском районе закрыты переправы через Большой Кинель и Большую Зериклу. В Бугурусланском районе — дорога на Благодаровку. В Матвеевском районе — мост через Большой Кинель. Также ограничен проезд в Кваркенском, Октябрьском и Александровском районах.

188 домов под водой, 93 человека эвакуированы

По данным МЧС, подтоплены 188 жилых домов и 361 участок. Эвакуированы 93 человека, из них 12 детей. В Бугуруслане остаются затопленными 144 дома. За сутки вода ушла из 14 домов в трех населенных пунктах. В ликвидации последствий задействованы 66 человек и 33 единицы техники.

Власти: ситуация стабилизируется, но дожди продолжаются

В регионе отмечают, что нынешний июнь — самый дождливый за последние 26 лет. В Асекеевском районе за сутки выпала тройная месячная норма. Губернатор Евгений Солнцев сообщил, что осадки пошли на спад, однако МЧС предупреждает, что с 22 по 25 июня возможен новый подъем воды в реках.

Власти напоминают, что в апреле 2024 года регион уже пережил катастрофический паводок: тогда в Орске прорвало дамбу, затопило тысячи домов, эвакуировали почти 18 тысяч человек. Ущерб оценили в 40 миллиардов рублей. После того случая под снос пошли почти 1,8 тысячи домов, а более 3 тысяч признали требующими капремонта. Жители Орска опасались повторения, но власти обещали, что в 2026 году ситуацию удастся удержать под контролем.