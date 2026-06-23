Заслуженный артист России Юкавский спрыгнул с моста в центре Москвы

Заслуженный артист России Герман Юкавский прыгнул с моста в центре Москвы, сообщает Shot. Инцидент случился на Болотной набережной.

Очевидцы рассказали, что оперный певец находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Он попытался переплыть Москву-реку, но его вытащили из воды сотрудники МЧС. По предварительным данным, Юкавского могут направить на психиатрическое обследование. По версии источника, причиной стал конфликт с женщиной.

Юкавский — солист Московского камерного музыкального театра имени Покровского. В его репертуаре более 500 произведений. В 2010 году он был номинирован на национальную театральную премию «Золотая маска».

В конце мая в стрелковом клубе на Марксистской улице Москвы мужчина покончил с собой. Как стало известно, у клиента имелись психические заболевания. Это уже второй подобный случай в истории клуба: в ноябре 2023 года там же совершил самоубийство 23-летний мужчина.