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Крупный пожар разгорелся на складе пластика на Сахалине

Деловая газета "Взгляд"

В Южно-Сахалинске вспыхнул пожар на складе с пластиковой продукцией, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС во вторник.

Крупный пожар разгорелся на складе пластика на Сахалине
© РИА Новости

Площадь возгорания на складе с пластиковой продукцией в Южно-Сахалинске достигла 900 квадратных метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел на улице Крайняя.

Для ликвидации возгорания создано три боевых участка, специалисты обеспечили бесперебойную подачу огнетушащих средств. В тушении участвуют 25 человек личного состава, задействовано семь единиц техники.

Ранее в июне пожарные ликвидировали возгорание на складе с пластиковой продукцией в Новосибирске.