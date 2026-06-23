Крупный пожар разгорелся на складе пластика на Сахалине
В Южно-Сахалинске вспыхнул пожар на складе с пластиковой продукцией, огонь охватил кровлю здания, сообщили в МЧС во вторник.
Площадь возгорания на складе с пластиковой продукцией в Южно-Сахалинске достигла 900 квадратных метров, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел на улице Крайняя.
Для ликвидации возгорания создано три боевых участка, специалисты обеспечили бесперебойную подачу огнетушащих средств. В тушении участвуют 25 человек личного состава, задействовано семь единиц техники.
Ранее в июне пожарные ликвидировали возгорание на складе с пластиковой продукцией в Новосибирске.