Число пострадавших из-за атаки ВСУ по автобусу в Горловке возросло до 17 человек

В результате сброса взрывчатки с дрона на пассажирский транспорт в Калининском районе ДНР ранения получили 17 мирных жителей.

Уточненные данные о жертвах обстрела привел мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Накануне украинский беспилотник атаковал гражданский автобус.

Градоначальник опубликовал новые сведения в своем Telegram-канале.

«По уточненной информации, количество раненых в результате украинской вооруженной агрессии мирных жителей Горловки 22 июня 2026 года возросло до 17», – написал Приходько.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двенадцати раненых пассажирах.

Украинские войска атаковали переполненный рейсовый транспорт в вечерний час пик.

Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил о восемнадцати пострадавших от ударов беспилотников за сутки.