Число пострадавших из-за атаки ВСУ по автобусу в Горловке возросло до 17 человек
В результате сброса взрывчатки с дрона на пассажирский транспорт в Калининском районе ДНР ранения получили 17 мирных жителей.
Уточненные данные о жертвах обстрела привел мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. Накануне украинский беспилотник атаковал гражданский автобус.
Градоначальник опубликовал новые сведения в своем Telegram-канале.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально мэр Горловки Иван Приходько сообщил о двенадцати раненых пассажирах.
Украинские войска атаковали переполненный рейсовый транспорт в вечерний час пик.
Позже глава ДНР Денис Пушилин заявил о восемнадцати пострадавших от ударов беспилотников за сутки.