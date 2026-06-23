Украинский шпион приговорен к 12 годам за сбор данных в Херсоне

За шпионаж и передачу Киеву данных о перемещении российских войск в Херсонской области 42-летний мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет.

Гражданин Украины приговорен к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж в Херсонской области, передает РИА «Новости».

«Судом установлено, что с июня по сентябрь 2023 года осужденный, будучи гражданином Украины и находясь в Херсонской области, целенаправленно собирал информацию о перемещении и расположении военной техники и личного состава Вооруженных сил Российской Федерации», – сообщили в пресс-службе Херсонского областного суда.

Полученные данные 42-летний мужчина передавал представителям украинской разведки. В суде пояснили, что эта информация могла применяться для ударов по местам дислокации российских военных и техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее суд отправил другого украинского шпиона в Херсонской области в колонию на 11 лет.

В апреле Верховный суд России признал законным приговор гражданке Украины Ольге Чернявской за шпионаж в Запорожской области.