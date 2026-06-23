Урожай под угрозой: страшное нашествие саранчи на юге России

В Калмыкии саранча поразила 343 тысячи гектаров сельхозугодий, сообщает Shot. В шести районах республики объявлен режим повышенной готовности.

Для уничтожения вредителей задействованы пять самолетов, которые обрабатывают поля от личинок. Насекомые также добрались до Ростовской области. Их заметили в Гукове, Красном Луче, Звереве, Белой Калитве, Красном Сулине и других населенных пунктах.

Саранча покрывает дороги, дома и огороды. В Белокалитвинском районе вредители оккупировали один гектар земли, где в ближайшее время проведут обработку. Жителям приходится буквально ступать по насекомым. Местные жители опасаются, что нашествие уничтожит посевы и урожай.

Ранее сообщалось, что весной 2026 года в нескольких регионах России зафиксировали аномально высокую активность комаров. К лету ситуация не улучшилась — численность насекомых остается на рекордных уровнях, предупреждают эксперты.

Причины — сочетание погодных факторов: аномально снежная зима, многоводная весна и раннее потепление. Под снегом выжило больше самок, а разливы рек создали временные водоемы для личинок. Теплая погода ускорила их развитие, что привело к синхронному массовому вылету. Эксперты называют это самой значительной вспышкой за последние десятилетия.