Суд арестовал фигурантов дела о мошенничестве с рациями МВД

Тверской суд Москвы арестовал двух предпринимателей из Петербурга по обвинению в особо крупном мошенничестве при поставках оборудования связи для полиции.

Инстанция избрала меру пресечения в виде заключения под стражу для двух бизнесменов из Петербурга, проходящих по делу о мошенничестве с поставками раций «Радон» для нужд МВД, передает РИА «Новости».

Согласно информации из картотеки судебных дел, Алексея Баранова и Виталия Козлова арестовали 22 июня. Обоим фигурантам вменяется мошенничество в особо крупном размере. Подозреваемые уже обжаловали решение суда об аресте.

Предпринимателей задержали в Петербурге и доставили в столицу. Обвинение связано с госконтрактом 2020 года на поставку для полиции радиостанций «Радон П45» на сумму 950 тыс. рублей.

По данным СМИ, устройства были собраны из иностранных комплектующих в нарушение условий договора.

Ранее Басманный суд Москвы назначил восемь лет лишения свободы бывшему генеральному директору компании «Радиоавтоматика» Владимиру Иванову за хищение почти 300 млн рублей.