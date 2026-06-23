Крым частично остался без света

На западе и севере Крыма произошло масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба компании «Крымэнерго».

Из-за технологических нарушений в электрических сетях без света остались потребители в городских округах Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой, а также в Красноперекопском, Сакском, Джанкойском и Красногвардейском районах.

В компании подчеркнули, что причины аварии устанавливаются. Уже начаты восстановительные работы, специалисты энергетической отрасли делают все необходимое для скорейшего возвращения света в дома жителей полуострова. По предварительным прогнозам, электроснабжение будет восстановлено в течение суток.

Накануне наблюдалось отключение электроснабжения на востоке Крыма из-за повреждения сетей.

Крымская энергосистема в последние годы значительно укрепила свою устойчивость. После подрыва ЛЭП на территории Херсонской области в ноябре 2015 года, когда полуостров остался практически без электроэнергии с материковой Украины, были построены четыре нитки энергомоста через Керченский пролив, соединившие Крым с энергосистемой Кубани. Их суммарная мощность составляет 800 МВт. Кроме того, в Крыму введены в эксплуатацию собственные генерирующие мощности — Таврическая и Балтийская тепловые электростанции (по 470 МВт каждая), что позволило достичь энергетической независимости полуострова.

Кроме того, активно развиваются и возобновляемые источники энергии: на территории Крыма и Севастополя работают десятки солнечных и ветровых электростанций общей мощностью свыше 600 МВт. Тем не менее технологические нарушения в распределительных сетях периодически приводят к локальным отключениям потребителей.