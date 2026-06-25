В США произошло мощное землетрясение

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Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Об этом в среду, 24 июня, сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Эпицентр находился в 60 километрах к северо-западу от города Валенсия с населением около 1,6 миллиона человек. Очаг залегал на глубине 13 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях еще не поступала. В стране также объявлена угроза цунами, следует из данных на сайте центра.

22 июня в Черном море у берегов Севастополя также зарегистрировали десятое землетрясение за день, о чем сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики КФУ Марина Бондарь.

Кроме того, 10 июня неподалеку от берегов Приморского края произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга, в котором живет три тысячи человек.

В конце мая у юго-восточного побережья Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Подземный толчок зарегистрирован в 23:31 по местному времени. Очаг залегал на глубине в 53 километра.