Климатолог Терешонок допустил появление смерчей в Москве

Смерч обрушился на Свердловскую область вечером 22 июня, в результате чего пострадали 16 человек и десятки построек. Насколько это необычное явление для региона и велики ли шансы на появление воронки в столичном регионе, разбиралась Москва 24.

"Масштабные и разрушительные последствия"

Мощный смерч прошел по территории Свердловской области, однако сильнее всего был затронут город Кушва. Очевидцы сняли на видео движущуюся воронку, поднимавшую в воздух мусор и обломки.

В результате за медицинской помощью обратились 16 человек, рассказали в региональном главке МЧС. Кроме того, ураган повредил 99 частных жилых домов, из которых 32 полностью разрушены.

Также пострадало более 60 кровель, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи, что спровоцировало проблемы со светом в регионе. В частном секторе временно отключили газоснабжение из-за проблем с трубами. Повреждения также получили объекты городской инфраструктуры, среди которых школы и детские сады.

При этом 23 июня электричество удалось вернуть в более чем три тысячи домов, сообщил начальник пресс-службы управления МЧС по региону Владимир Пургин. По его словам, к ликвидации последствий привлечены 180 человек и более 30 единиц спецтехники.

Губернатор региона Денис Паслер направил на место специалистов во главе с министром строительства Григорием Сургановым для оценки ущерба и координации восстановительных работ, сообщили в департаменте информационной политики региона.

После фиксации комиссией ущерба <...> будем людям перечислять [I](компенсации. – Прим. ред.)[/I], чтобы они могли восстанавливать свои дома для дальнейшего проживания. Конечно же, все выплаты первоочередные. Все на этой неделе люди начнут получать.

Глава региона уточнил в своем канале в MAX, что сумма выплат составит от 15 до 150 тысяч рублей. Деньги начнут переводить на спецсчета, чтобы защитить пострадавших от мошенников.

По словам главы региона, к ремонту пострадавших домов в Кушве планируется привлечь строителей из других населенных пунктов области. Также Паслер рассказал, что в местной шахте было заблокировано 16 сотрудников, однако они уже вернулись домой. При этом все городские предприятия, а также больницы и объекты связи функционируют в штатном режиме.

"Мы концентрируем силы, технику и оборудование для того, чтобы распилить и, по сути, прибрать, вычистить город от тех последствий, которые мы сегодня видим, достаточно больших, масштабных и разрушительных", – сказал Паслер.

Метеоролог Алексей Пулин рассказал журналистам, что прошедший смерч относится к третьей категории, а скорость ветра внутри него доходила до 250 километров в час. При этом он не исключил образование еще одного вблизи границы Свердловской области с Пермским краем.

В то же время грозовое облако, вызвавшее смерч в Кушве, утратило активность, рассказала ТАСС главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По ее словам, других подобных явлений в регионе пока не ожидается.

Повышенная готовность?

Начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок в беседе с Москвой 24 отметил, что смерч в Свердловской области – необычное явление, так как подобное там происходит редко. По его словам, это стало возможным из-за изменения климата в мире.

"Глобальное потепление несет энергию в атмосферу и океан, и при определенных синоптических процессах на равнинах возникают такие разрушительные явления", – объяснил эксперт.

Он также допустил появление смерчей и в столичном регионе, несмотря на то что такие явления на данный момент редки и неожиданны. Свой прогноз специалист также обосновал изменением климата.

Сейчас я не говорю, что смерчи обязательно проявятся в этом сезоне, но на Русской равнине они будут все чаще и чаще с каждым годом. Это же касается и в целом равнинных территорий. В горных местностях смерчи обычно не наблюдаются, поскольку возникают на равнинах при столкновении воздушных масс и прогреве.

По словам климатолога, смерч становится масштабным и разрушительным явлением, если достигает нужной силы, а вихрь можно наблюдать у поверхности Земли. При этом бывает, что зачатки смерча (так называемый хобот) выглядывают прямо из облака. Если явление не развилось, оно проходит бесследно, заключил Терешонок.

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий, поделился с Москвой 24 ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова, кандидат физико-математических наук, климатолог Андрей Киселев.

В пример он привел статистику страховых агентств, согласно которой за последние 45–50 лет число таких событий по миру выросло примерно в три-четыре раза. Данные Росгидромета же указывают на то, что по сравнению с концом XX века количество погодных катаклизмов в РФ увеличилось почти вдвое и тенденция к нарастанию тоже есть.

По моим расчетам, если взять первые 20 лет XXI века, в среднем за год на территории РФ происходило 371 аномальное климатическое явление (то есть практически каждый день). Но если взять для сравнения последние 10 лет, их количество уже превзошло предыдущий показатель: в среднем за год происходит порядка 448,5 случая.

Эти цифры складываются из двух факторов: режим осадков (где-то они усиливаются, где-то, наоборот, засуха) и ветровые нагрузки (смерчи, ураганы, торнадо, штормы и так далее), добавил эксперт.

При этом говорить о возможности появления смерча на территории столичного региона пока сложно. В то же время ветровые нагрузки имеют место по всей территории и проявляются по-разному, от смерчей до ураганов и других явлений, заключил Киселев.