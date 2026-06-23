Россиянина нашли в Сербии с перерезанным горлом после знакомства с девушкой

В Сербии отдых для россиянина закончился серьезной травмой, после которой его не спасли. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

20-летний молодой человек по имени Михаил приехал в Белград и каждый день выходил на связь с матерью. Как рассказали друзья, в какой-то момент он познакомился с девушкой, а позже заявил, что она украла его кошелек.

Юноша отправился в клуб, где планировал отыскать преступницу. Позже он заселился в отель недалеко от заведения и там стал вести себя странно.

«По этому отелю он ходил сам не свой с камнем в руке, который безуспешно пытались отобрать сотрудники», – сообщается в публикации.

Позже его обнаружили с перерезанным горлом недалеко от Нового кладбища.

Как рассказала мать Михаила, он не употреблял наркотики и не пил. Женщина прилетела в город и наняла адвоката.

До этого в Таиланде нашли живой ветеринара, которая приехала на курорт на два месяца. Перед пропажей близкие замечали странности в поведении родственницы. Женщина находится в России, но психически и физически она серьезно пострадала.

Ранее пропавшего казахстанского рэпера нашли в тайской больнице.