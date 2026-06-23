В Петербурге нетрезвые девушки избили прохожего из-за замечания

Полиция Санкт-Петербурга задержала 21-летнюю девушку и двух ее несовершеннолетних подруг, которых подозревают в избиении прохожего, сделавшего им замечание. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

© m24.ru

По данным ведомства, вечером 22 июня в полицию Пушкинского района поступило сообщение о драке у дома 4 на Московском шоссе. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали 21-летнюю местную жительницу и ее подруг 15 и 17 лет.

"Предварительно установлено, что у девушек, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт с 25-летним жителем Псковской области, который сделал им замечание. В ходе ссоры участницы инцидента избили оппонента", – рассказали в ГУМВД.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь. После этого его отпустили домой в удовлетворительном состоянии. В отношении старшей участницы инцидента составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в подмосковных Люберцах был арестован 42‑летний местный житель. Инцидент произошел возле подъезда дома на улице Дружбы: мужчина вступил в конфликт с двумя незнакомцами из‑за шума. Затем он поднялся в свою квартиру, взял ружье и произвел не менее трех выстрелов в сторону потерпевших.

Пострадавшие были госпитализированы, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух человек.