ФСБ в Пятигорске предотвратила двойной теракт женщин-смертниц

В Пятигорске две женщины собирались устроить двойной теракт, украинские кураторы собирались использовать их как смертниц, сообщили в ФСБ и Следственном комитете.

Силовики задержали 19-летнюю и 47-летнюю жительниц Москвы, которые по заданию кураторов с Украины планировали устроить взрывы возле контрольно-пропускного пункта, передает РИА «Новости».

Фигурантки ранее не общались и не осознавали своей роли смертниц. 20 июня женщины забрали из тайников рюкзаки с самодельными бомбами. Младшую злоумышленницу остановили прямо на подходе к ведомству, а вскоре оперативники поймали вторую соучастницу.

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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила об аресте обеих подозреваемых.

«Они подозреваются в совершении преступлений… «Покушение на совершение террористического акта»… «Незаконная перевозка боеприпасов»… «Незаконное изготовление взрывчатых устройств», – рассказала представитель ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Пятигорске с участием гражданки Германии.