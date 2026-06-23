Почти 100 домов были повреждены в Свердловской области из-за смерча

Из-за смерча, прошедшего по Кушве Свердловской области, повреждены почти 100 домов, сообщил департамент информационной политики региона, пишет РИА Новости..

Как отметили в ведомстве, пострадало 97 домов.

«Оценка ущерба продолжится в светлое время суток», — подчеркнули власти.

Ранее число пострадавших от смерча в российском регионе увеличилось и достигло 15 человек. Из них один человек был госпитализирован в Нижний Тагил, остальным помощь была оказана на месте.

В Свердловской области 16 человек пострадали из-за смерча

Мощный торнадо повредил дома и оставил без электричества жителей региона в понедельник, 22 июня. На записях, снятых очевидцами, можно увидеть, как движущаяся воронка внушительного размера поднимается к небу, подняв в воздух большое количество мусора.