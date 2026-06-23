После гибели работников водоканала во Владимире возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух сотрудников МУП «Владимирводоканал» во Владимире.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«В Октябрьском межрайонном следственном отделе следственного управления СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее уголовное дело завели после того, как маломерное судно с тремя рыбаками перевернулось в акватории Тихого океана.